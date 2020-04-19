РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 19 апр. Глава подмосковного Дзержинского Людмила Иванова поздравила жителей городского округа с Пасхой и пожелала им любви, мира и душевного спокойствия.

Пасха — один из самых важных христианских праздников. У православных Светлое Христово Воскресение в 2020 году приходится на 19 апреля. Считается, что это ранняя Пасха.

«Дорогие дзержинцы! В этот светлый праздник можно пожелать только здоровья, счастья, любви, мира и душевного спокойствия. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и уютно. Пусть царят в нем понимание, любовь и забота. Берегите себя и своих близких», - написала Иванова в своем Instagram-аккаунте.

Русская православная церковь организовала онлайн-трансляции пасхальных богослужений, чтобы верующие даже дистанционно могли к ним присоединиться.