РИАМО - 19 апр. Среди новых заразившихся коронавирусной инфекцией в столице 44% — это люди от 18 до 45 лет, также среди них - 5% детей, сообщает московский оперативный штаб.

«35% – от 46 до 65 лет и еще 16% старше 65 лет, причем 5,5% из них – старше 80 лет», - говорится в сообщении.

Все пациенты, а также те, кто контактировал с ними, уже находятся под медицинским наблюдением.

За сутки в столице подтверждено 3570 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а общее число заразившихся достигло 24 324.

В столице действует режим самоизоляции для всех без исключения граждан. Выходить можно только по веской причине. Также для поездок на транспорте нужно оформлять цифровые пропуска.

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19 АПРЕЛЯ

- Донорам, которые сдают плазму крови для лечения коронавируса, в Москве будут платить. 1,25 тысячи рублей заплатят за каждые 150 миллилитров плазмы, а за за 600 миллилитров - 5 тысяч рублей.

- У 60% пациентов с коронавирусом в Москве симптомы заражения не проявляются.

- За сутки в России зарегистрировали 6060 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 3570 заболевших, в Подмосковье - 709.