РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 апр. В городском округе Подольск перенесли на неопределенный срок футбольные матчи за Суперкубок из-за принятых мер в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщается в группе «Футбол в Подольске» в соцсети «ВКонтакте».

«По плану мероприятий Подольской федерации футбола 18 апреля должны были состояться матчи за Суперкубок в дивизионах 6х6 и 8х8. К сожалению, эпидемиологическая ситуация пока не позволяет командам выйти на поле. Мы следим за развитием событий, и как только появится новая положительная информация о продолжении спортивных соревнований, мы сразу сообщим вам план предстоящего сезона», - говорится в сообщении.

Первый трофей нового сезона между собой разыгрывают действующий чемпион летнего сезона и действующий победитель зимнего кубка.

В дивизионе 6х6 это команды «Олимп» и «Десна Фабрика», а в дивизионе 8х8 «Красная Горка» и «СК Подольск».