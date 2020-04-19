РИАМО - 19 апр. Для поощрения доноров, которые сдают плазму крови для лечения коронавируса, в Москве будут выплачивать 1,25 тысячи рублей за каждые 150 миллилитров плазмы или 5 тысяч рублей — за 600 миллилитров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«За один раз нужно сдать не меньше 300, но не больше 600 миллилитров (плюс-минус 10%). Спасибо всем, кто откликнется и поможет медикам спасать жизни», - написал Собянин на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

На данный момент нет вакцин от коронавирусной инфекции. По предложению клинического комитета в Москве переливание плазмы используют как метод борьбы с коронавирусом.

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, также он не должен иметь хронических заболеваний. У донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Первые процедуры переливания плазмы от переболевших коронавирусом уже проведены.

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Текстовая трансляция

19 АПРЕЛЯ

- Донорам, которые сдают плазму крови для лечения коронавируса, в Москве будут платить. 1,25 тысячи рублей заплатят за каждые 150 миллилитров плазмы, а за за 600 миллилитров - 5 тысяч рублей.

- У 60% пациентов с коронавирусом в Москве симптомы заражения не проявляются.

- За сутки в России зарегистрировали 6060 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 3570 заболевших, в Подмосковье - 709.