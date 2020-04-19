РИАМО - 19 апр. За прошедшие сутки в Московской области было зарегистрировано 709 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев заражения Covid-19 в регионе достигло 4663, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки выявлено 6060 новых случаев коронавируса в 78 регионах России, 48 человек умерли, полностью выздоровели 234 пациента.

С начала пандемии коронавируса в РФ было выявлено 42 853 случая заражения, вирус распространился на все 85 регионов страны. За все время был вылечен 3291 пациент, скончался 361 человек.

Для борьбы с распространением Covid-2019 в Московской области ввели режим обязательной самоизоляции для жителей. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости. Передвигаться на общественном и личном транспорте по территории региона можно только после оформления цифрового пропуска.

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Текстовая трансляция

19 АПРЕЛЯ

- Донорам, которые сдают плазму крови для лечения коронавируса, в Москве будут платить. 1,25 тысячи рублей заплатят за каждые 150 миллилитров плазмы, а за за 600 миллилитров - 5 тысяч рублей.

- У 60% пациентов с коронавирусом в Москве симптомы заражения не проявляются.

- За сутки в России зарегистрировали 6060 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 3570 заболевших, в Подмосковье - 709.