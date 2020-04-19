РИАМО - 19 апр. За прошедшие сутки в столице было выявлено 3570 новых случаев заражения Covid-2019, общее количество инфицированных коронавирусом в городе увеличилось до 24 324, сообщает столичный оперативный штаб.

За прошедшие сутки в 78 регионах РФ было зарегистрировано 6060 новых случаев заражения Covid-2019. Вылечились от коронавирусной инфекции 234 человека, скончались 48 пациентов.

На всей территории России с начала распространения Covid-2019 зафиксировано 42 853 пациента с подтвержденным коронавирусом. Медики вылечили 3291 человека, умер 361 пациент.

В столице до конца апреля введен режим обязательной самоизоляции для всех горожан. Выходить из дома можно только за продуктами в ближайший магазин или за лекарствами в аптеку, выгулять собаку или вынести мусор. Москвичам, которые находятся в группе риска по коронавирусу, продукты и лекарства доставляют волонтеры.

Для передвижения по мегаполису на личном или общественном транспорте необходимо оформить цифровой пропуск.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

19 АПРЕЛЯ

- Донорам, которые сдают плазму крови для лечения коронавируса, в Москве будут платить. 1,25 тысячи рублей заплатят за каждые 150 миллилитров плазмы, а за за 600 миллилитров - 5 тысяч рублей.

- У 60% пациентов с коронавирусом в Москве симптомы заражения не проявляются.

- За сутки в России зарегистрировали 6060 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 3570 заболевших, в Подмосковье - 709.