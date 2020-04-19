РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 апр. Внедорожник въехал в забор на повороте с Объездной дороги к СНТ «Лесхоз» в подмосковном Подольске в воскресенье утром, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

«Я проезжал мимо в районе 08:00. На повороте с Объездной дороги к СНТ «Лесхоз», за «Леруа Мерлен», увидел, что кроссовер въехал в забор. Никто не пострадал», - сказал собеседник агентства.

По данным сервиса «Яндекс. Карты» на 11:05, на данном промежутке автодороги движение транспорта не затруднено.