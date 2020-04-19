РИАМО - 19 апр. Волонтеры доставили более 20 тысяч куличей социальным категориям жителей от главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова, пасхальные угощения освятили, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Впервые мы готовимся к празднованию Светлого Христова Воскресения в условиях карантина и самоизоляции. Наши храмы на Страстной седмице закрыты для прихожан. Исключение сделано лишь для волонтеров. Хочется сказать этим людям огромное спасибо за помощь», - сказал Иванов.

Куличи были выпечены на Звенигородском хлебозаводе. Их освятили в Георгиевском соборе Одинцова и в цеху хлебокомбината в Звенигороде.

К освящению куличи готовили свыше 50 добровольцев. Лидер одинцовской «Молодой гвардии «Единой России» Михаил Серегин добавил, что к доставке куличей привлечено в общей сложности более 200 волонтеров.

Куличи от главы Одинцовского округа доставлены ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, многодетным семьям, детям-сиротам и одиноким пенсионерам. Также пасхальные поздравления и куличи были направлены работникам служб жизнеобеспечения, медикам и сотрудникам правоохранительных органов.