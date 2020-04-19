РИАМО - 19 апр. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с праздником православных христиан и тех, кто отмечает Пасху, передает Газета.ru.

Видеопоздравление появилось на сайте Кремля. Президент подчеркнул, что к поздравлениям присоединяются представители всех религиозных конфессий, последователи всех традиционных религий России.

«Путин напомнил, что Воскресение Христово – это символ торжества жизни над всем тем, что против нее. Он назвал праздник символом очищения, возрождения и продолжения жизни», - говорится в сообщении.

Также президент выразил свою благодарность всем, кто помогает ближним и не бросает в беде нуждающихся в это сложное время. Он подчеркнул, что Россия достойно пройдет все испытания, ниспосланные ей.

Русская православная церковь организовала онлайн-трансляции пасхальных богослужений, чтобы верующие даже дистанционно могли к ним присоединиться. Во многих регионах РФ введены режимы самоизоляции и ограничения на посещение храмов и церквей из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.