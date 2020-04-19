РИАМО - 19 апр. В течение пасхального дня рекомендуется съедать около 100 грамм кулича или творожной пасхи, сообщила РИАМО врач-эндокринолог, диетолог клиники «Медси» Анна Кривошеева.

По ее словам, обязательно нужно учитывать, что куличи и творожная пасха - очень калорийная еда. Поэтому нужно обращать внимание на общую суточную калорийность рациона в этот день.

«Безопасно можно позволить себе съесть около 100 граммов кулича или творожной пасхи. Можно также сократить порции этих пасхальных лакомств», - сказала Кривошеева.

Но, если же вы не можете отказать себе в данных лакомствах на Пасху, то следует ограничить употребление добавленных сахаров в течении дня. Диетолог порекомендовала отказаться от добавления сахара в чай или кофе, сладостей, конфет, меда и варенья.

В то же время, если вы любитель бить и есть освященные яйца на Пасху, то без вреда для здоровья в день можно съедать максимум три яйца, уточнила специалист.