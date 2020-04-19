РИАМО - 19 апр. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий возглавил праздничное пасхальное богослужение, его трансляцию для верующих провели в Сети, сообщается на сайте правительства Московской области.

Для всех верующих провели онлайн-эфир полунощницы, Пасхальной заутрени, которая прошла с крестным ходом, а также Божественной литургии. Службы провели в Успенском храме Новодевичьего монастыря.

«В эти трудные дни многие испытывают смущение и тревогу. Христос-Спаситель обращается ныне к каждому из нас: «Не бойся, только веруй!» (Мк. 5:36). Не будем допускать мысли, что Господь оставил, забыл нас. Какие бы скорби ни посещали нас, будем помнить, что Господь с нами! Он с теми, кто с верой и надеждой прибегает к Нему за помощью», — сказал митрополит Ювеналий в пасхальном послании.

Он призвал всех верующих к усердной молитве.

В Московской области до конца апреля действует режим самоизоляции для всех жителей. Также в регионе введено ограничение на посещение храмов и церквей из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.