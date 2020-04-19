РИАМО - 19 апр. За прошедшую неделю в столице провели тесты на коронавирусную инфекцию у более 17,5 тысяч работников городских служб, сообщает столичный оперативный штаб.
В мегаполисе была запущена скрининговая программа работников городских служб, которые постоянно контактируют с жителями. Регулярные тестирования на Covid-19 в Москве проводят у медиков, работников социальной сферы и сотрудников транспорта.
«Среди них за последнюю неделю были протестированы более 17,5 человек. Такая работа будет продолжена», - говорится в сообщении.
На сегодняшний день в столице у 60% зараженных Covid-19 нет никаких симптомов заболевания. При этом они являются переносчиками инфекции и должны быть изолированы.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
19 АПРЕЛЯ
- Донорам, которые сдают плазму крови для лечения коронавируса, в Москве будут платить. 1,25 тысячи рублей заплатят за каждые 150 миллилитров плазмы, а за за 600 миллилитров - 5 тысяч рублей.
- У 60% пациентов с коронавирусом в Москве симптомы заражения не проявляются.
- За сутки в России зарегистрировали 6060 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 3570 заболевших, в Подмосковье - 709.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии