РИАМО - 19 апр. За прошедшую неделю в столице провели тесты на коронавирусную инфекцию у более 17,5 тысяч работников городских служб, сообщает столичный оперативный штаб.

В мегаполисе была запущена скрининговая программа работников городских служб, которые постоянно контактируют с жителями. Регулярные тестирования на Covid-19 в Москве проводят у медиков, работников социальной сферы и сотрудников транспорта.

«Среди них за последнюю неделю были протестированы более 17,5 человек. Такая работа будет продолжена», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в столице у 60% зараженных Covid-19 нет никаких симптомов заболевания. При этом они являются переносчиками инфекции и должны быть изолированы.

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19 АПРЕЛЯ

- Донорам, которые сдают плазму крови для лечения коронавируса, в Москве будут платить. 1,25 тысячи рублей заплатят за каждые 150 миллилитров плазмы, а за за 600 миллилитров - 5 тысяч рублей.

- У 60% пациентов с коронавирусом в Москве симптомы заражения не проявляются.

- За сутки в России зарегистрировали 6060 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 3570 заболевших, в Подмосковье - 709.