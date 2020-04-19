РИАМО - 19 апр. В Москве после лечения от коронавирусной инфекции нового типа Covid-19 за сутки выздоровело еще 84 человека, таким образом, общее число вылечившихся с начала эпидемии достигло 1763, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

«Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования», - говорится в сообщении.

В Москве начали применять новый метод борьбы с коронавирусной инфекцией — переливание плазмы. Такие предложения дал клинический комитет. Уже прошли первые процедуры переливания плазмы от ранее переболевших коронавирусом.

Стать донором и помочь в борьбе с Covid-19 может каждый человек в возрасте от 18 до 55 лет, который уже переболел коронавирусом. При этом у донора не должно быть каких-либо хронических болезней, а также ВИЧ, гепатита В и С.

В Москве всего выявлено 20 754 случая заражения коронавирусной инфекцией, 148 человек скончались.

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Текстовая трансляция

19 АПРЕЛЯ

- Донорам, которые сдают плазму крови для лечения коронавируса, в Москве будут платить. 1,25 тысячи рублей заплатят за каждые 150 миллилитров плазмы, а за за 600 миллилитров - 5 тысяч рублей.

- У 60% пациентов с коронавирусом в Москве симптомы заражения не проявляются.

- За сутки в России зарегистрировали 6060 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 3570 заболевших, в Подмосковье - 709.