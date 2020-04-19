РИАМО - 19 апр. В столице у 60% зараженных коронавирусной инфекцией нет никаких симптомов, но они должны быть полностью изолированы для предотвращения распространения Сovid-19, сообщает столичный оперативный штаб.

В последние дни прирост подтвержденных случаев заражения Covid-19 в мегаполисе составляет свыше 2,5 тысяч ежедневно. Данная тенденция связана с ростом количества проводимых тестов на коронавирус и свидетельствет о повышении качества диагностики в городе.

«При этом если неделю назад примерно 40% всех заболевших в Москве не имели симптомов, то сегодня 60% заболевших – бессимптомные вирусоносители. И главная задача состоит в их изоляции с целью минимизации распространения инфекции», - говорится в сообщении.

В Москве всего выявлено 20 754 случая заражения коронавирусной инфекцией. 1679 пациентов вылечились от Covid-19, 148 человек скончались.

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19 АПРЕЛЯ

- Донорам, которые сдают плазму крови для лечения коронавируса, в Москве будут платить. 1,25 тысячи рублей заплатят за каждые 150 миллилитров плазмы, а за за 600 миллилитров - 5 тысяч рублей.

- У 60% пациентов с коронавирусом в Москве симптомы заражения не проявляются.

- За сутки в России зарегистрировали 6060 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 3570 заболевших, в Подмосковье - 709.