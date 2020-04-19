РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 апр. В городском округе Красногорск с начала эпидемии коронавирусную инфекцию выявили у более 200 человек, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области.

«В Подмосковье за сутки выявлено 428 случаев заболевания коронавирусом. Выявленные случаи заболевания по городским округам: Красногорск - 204», - говорится в сообщении.

Данные приведены по состоянию на 18 апреля. За сутки в городском округе выявили 31 новый случай Covid-19.

Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 3954 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 40 человек. Выздоровели и выписались 162 человека.

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19 АПРЕЛЯ

- Донорам, которые сдают плазму крови для лечения коронавируса, в Москве будут платить. 1,25 тысячи рублей заплатят за каждые 150 миллилитров плазмы, а за за 600 миллилитров - 5 тысяч рублей.

- У 60% пациентов с коронавирусом в Москве симптомы заражения не проявляются.

- За сутки в России зарегистрировали 6060 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 3570 заболевших, в Подмосковье - 709.