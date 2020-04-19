РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 апр. За сутки в городском округе Подольск зафиксировали еще четыре новых случая заражения коронавирусом, всего в муниципалитете 101 заразившийся, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области.

По данным на 18 марта, за сутки в Подмосковье выявили 428 новых случаев заболевания коронавирусом.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 3954 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 40 человек. Выздоровели и выписались 162 человека. В Подольске насчитывается 101 заболевший», - говорится в сообщении.

По состоянию на 17 апреля, в Подольске было 97 заразившихся Covid-2019.