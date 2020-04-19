РИАМО - 19 апр. Выход из поста должен быть постепенным, поэтому праздничный пасхальный стол не должен состоять из тяжелой пищи, сообщила РИАМО врач-эндокринолог, диетолог клиники «Медси» Анна Кривошеева.

Она отметила, что выходить из поста нужно плавно, чтобы избежать негативного влияния на пищеварительную систему и не спровоцировать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта.

«За длительное время поста, исключая из рациона продукты животного происхождения, организм адаптировался к употребляемой пище, произошли изменения в работе пищеварительной системы - снижается количество вырабатываемых пищеварительной системой ферментов», - пояснила Кривошеева.

По ее словам, в течении одной или двух недель организм будет возвращаться к привычному питанию, поэтому его нельзя сразу нагружать разнообразной тяжелой пищей. Продукты стоит отваривать, запекать или тушить. Лучше всего питаться небольшими порциями 3-5 раз в день.

«Выход из поста должен быть постепенный: с 3-4 дня в рацион можно добавить нежирное мясо – телятину. К тяжелым сортам мяса, таким как свинина, баранина, колбасы, желательно переходить через 1-1,5 недели», - сказала специалист.

Она отметила, что не стоит забыть и про обильное питье. Необходимо пить больше воды, так как она улучшает обменные процессы, поэтому адаптация организма к изменению питания проходит легче.

Для тех, кто не постился, также не стоит перезагружать организм сладостями, жирными соусами, жирным мясом и копченостями, а следует особое внимание обратить на калорийность пищи.

«Пасхальное меню может состоять из овощей и нежирной рыбы или птицы (курица, индейка), круп, фруктов и овощей. Также в рацион желательно добавить стакан кисломолочного продукта, который облегчит переваривание и улучшит микробиоту кишечника. Например, стакан кефира или бифидока», - добавила диетолог.

Великий пост начинается за семь недель до Пасхи и он самый строгий. Верующим рекомендуют воздержаться от употребления мяса, рыбы, молока и яиц.