РИАМО - 19 апр. В новом разделе «Благотворительные организации» на сайте столичного культурного проекта «#Москвастобой» представлены 28 учреждений, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму столицы.

«В их числе — такие замечательные и уважаемые фонды, как «Подари жизнь», «Справедливая помощь Доктора Лизы», фонд Константина Хабенского. К сотрудничеству приглашают благотворительные организации в самых разных направлениях», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Организации, представленные в данном проекте, оказывают помощь пожилым, взрослым и детям, сиротам и тем, кто лишился крова, одиноким и тем, кто борется с тяжелыми заболеваниями.

Воспитанников детских домов можно поддержать, сделав пожертвования в фонды «Здесь и сейчас», «В твоих руках», людям с особенностями развития можно помочь через фонд «Жизненный путь».

О детях, которые остались без попечения родителей, заботится фонд «Дети наши», а о тех, кто страдает генетическими заболеваниями, - фонд «Дети-бабочки».

Для пожертвований на сайте сделана простая форма. В разделе «Благотворительные организации» нужно нажать на кнопку «Помочь», а затем заполнить форму для пожертвования.

В рамках нового проекта «#Москвастобой» все желающие могут посетить онлайн-экскурсии, послушать лекции, посмотреть спектакли, увидеть кулинарные шоу и модные показы.