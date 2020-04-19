РИАМО - 19 апр. В воскресенье температура воздуха в Подмосковье и Москве поднимется до плюс 10 градусов, местами пройдет дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве - от плюс 6 до плюс 8, а в Московской области - от плюс 5 до плюс 10 градусов», - говорится в сообщении.



Московский регион по-прежнему находится в тыловой части циклона. Небо будет затянуто облаками с возможными прояснениями.

Западный ветер будет развивать скорость от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 70%.

Данные условия погоды могут негативно сказываться на состоянии тех людей, у которых отмечается повышенная метеочувствительность, а также страдающих хроническими заболеваниями суставов.