РИАМО - 18 апр. В Москве ввели специальные пропуска для осуществления волонтерской деятельности, их могут получить только те, кто оформил личный номер в ГБУ «Мосволонтер», говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

«Количество пропусков, выдаваемых в течение недели, не ограничено»,- говорится в сообщении.

Для получения пропуска нужно зарегистрироваться на сайте мывместе.мосволонтер.рф, автоматически добровольцу будет присвоен личный идентификационный номер, а затем на почту придет приглашение на инструктаж.

Потом на сайте https://nedoma.mos.ru нужно будет оформить пропуск, целью получения следует указать «Посещение медицинской организации или осуществление волонтерской деятельности». Затем нужно внести все сведения о себе (ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, документ, удостоверяющий личность, информация о транспортных средствах).

На сайте также нужно ввести в соответствующей графе личный идентификационный номер добровольца. Затем волонтеру выдают пропуск. Его нужно сохранить (распечатать, сделать скриншот или записать на бумаге).

Если доброволец не явится на инструктаж или не выполнит заявку об оказании помощи, цифровой пропуск и аккаунт данного участника в базе столичного портала мывместе.мосволонтер.рф аннулируется без возможности регистрироваться заново.

В Москве ввели режим самоизоляции для всех граждан. Волонтеры помогают пожилым горожанам и тем, кто находится в группе риска по коронавирусу. Добровольцы привозят продукты, лекарства, выгуливают собак и так далее.

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Текстовая трансляция

18 АПРЕЛЯ

- Еще 28 человек умерли в столице с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число скончавшихся с данным вирусом достигло 176,

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье за сутки вылечились еще 36 пациентов с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло 162.

- Главные новости дня в карточках

- Приложение по проверке выданного пропуска запустили в Москве. Также с его помощью можно привязать к цифровому пропуску транспортную или социальную карту.

- С 22 апреля оплатить проезд в Подмосковье можно будет только транспортной или соцкартой, номер которых должен быть вписан в цифоровой пропуск. Как получить пропуск, читайте в нашей инфографике.

Цифровой пропуск в Подмосковье Как получить пропуск и пользоваться им, смотрите в инфографике РИАМО.

- Московская область будет снабжать больных ОРВИ бесплатными лекарствами. Такое решение очень важно, так как коронавирус может маскироваться под простуду. Как это будет реализовано, пока неизвестно.

- Волонтерам в Подмосковье будут выдавать специальные пропуска. Изменения начнут действовать с 22 апреля.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье до 1 мая. Это касается строительных работ и услуг каршеринга.

- Судей и военных обяжут оформлять пропуска для поездок по Подмосковью. Также это коснется журналистов.

- Грузовым автомобилям не нужно получать цифровые пропуска в Москве. Данная норма будет гарантом стабильности снабжения мегаполиса продовольствием, лекарствами, товарами первой необходимости и так далее.

- Временные ограничения из‑за коронавируса продлили в столице до 1 мая. Мэр Москвы уточнил, что на сегодняшний день передвижение граждан в мегаполисе контролируется в ручном режиме, но этого недостаточно.

- Для волонтеров в Москве введут отдельные цифровые пропуска.

- За сутки в России зарегистрировали 4785 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2649 заболевших, в Подмосковье - 428.