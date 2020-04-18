РИАМО - 18 апр. В Московской области больше всего случаев заражения Covid-2019 выявили в Одинцове, Мытищах, Люберцах и Красногорске, всего в регионе с начала распространения коронавирусной инфекции выявили 3954 случая заражения, сообщает региональный оперативный штаб.

«В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье было зарегистрировано 967 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них 495 человек из Москвы», - говорится в сообщении.

Больше всего заразившихся в Одинцове – 252 пациента. Также много случаев коронавируса в Мытищах - 213, Красногорске - 204, Люберцах - 201, Химках - 177, Ленинском округе - 148, Королеве – 117, Пушкине – 115, Балашихе – 105, Подольске – 101.

80 пациентов с коронавирусом выявили в Долгопрудном, 79 – в Дмитровском округе, 74 – в Лобне, 69 - в Котельниках, 65 – в Раменском, 64 - в Реутове, 63 – в Щелкове, 62 – в Сергиевом Посаде, 60 – в Солнечногорске, 53 – в Клину.

Также в Домодедове выявили 49 случаев заражения, в Воскресенске – 47, в Коломне - 46, в Истре – 45, в Дзержинском – 41, в Ивантеевке – 37, в Орехово-Зуеве – 35, в Наро-Фоминске – 32, в Рузе – 31, в Луховицах – 24, в Электростали – 23, в Богородском округе – 22, в Краснознаменске – 21, в Красноармейске – 19, в Волоколамске и Фрязине – по 18, в Жуковском – 17, в Чехове – 16, в Егорьевске и Серпухове – по 15.

В Павловском Посаде и Ступине заразились по 13 человек, в Серебряных Прудах – девять, в Электрогорске – восемь, в Протвине и Рошале - по семь, во Власихе, Дубне, Шаховской - по шесть, в Бронницах, Лыткарине, Шатуре и Талдоме – по пять, в Кашире и Можайске – по четыре, в Лосино-Петровском и Озерах – по три, в Зарайске - два, в Звездном городке, Лотошине и Черноголовке - по одному.

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Текстовая трансляция

18 АПРЕЛЯ

- Еще 28 человек умерли в столице с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число скончавшихся с данным вирусом достигло 176,

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье за сутки вылечились еще 36 пациентов с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло 162.

- Главные новости дня в карточках

- Приложение по проверке выданного пропуска запустили в Москве. Также с его помощью можно привязать к цифровому пропуску транспортную или социальную карту.

- С 22 апреля оплатить проезд в Подмосковье можно будет только транспортной или соцкартой, номер которых должен быть вписан в цифоровой пропуск. Как получить пропуск, читайте в нашей инфографике.

Цифровой пропуск в Подмосковье Как получить пропуск и пользоваться им, смотрите в инфографике РИАМО.

- Московская область будет снабжать больных ОРВИ бесплатными лекарствами. Такое решение очень важно, так как коронавирус может маскироваться под простуду. Как это будет реализовано, пока неизвестно.

- Волонтерам в Подмосковье будут выдавать специальные пропуска. Изменения начнут действовать с 22 апреля.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье до 1 мая. Это касается строительных работ и услуг каршеринга.

- Судей и военных обяжут оформлять пропуска для поездок по Подмосковью. Также это коснется журналистов.

- Грузовым автомобилям не нужно получать цифровые пропуска в Москве. Данная норма будет гарантом стабильности снабжения мегаполиса продовольствием, лекарствами, товарами первой необходимости и так далее.

- Временные ограничения из‑за коронавируса продлили в столице до 1 мая. Мэр Москвы уточнил, что на сегодняшний день передвижение граждан в мегаполисе контролируется в ручном режиме, но этого недостаточно.

- Для волонтеров в Москве введут отдельные цифровые пропуска.

- За сутки в России зарегистрировали 4785 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2649 заболевших, в Подмосковье - 428.