РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 апр. За минувшие сутки в Балашихе выявили 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число заразившихся в городском округе составляет 105 человек, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидситуации в регионе.

В Подмосковье за последние сутки зафиксировали 428 случая заражения Covid-19.

«По состоянию на 18 апреля, в Московской области зарегистрировали 3954 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 162 человека выписали домой из стационаров, 40 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 105 случаев заболевания зафиксировали в Балашихе», – говорится в сообщении.

По данным на 17 апреля, количество зараженных в Балашихе составляло 91 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8 (800) 550-50-30. Специалисты ответят на все интересующие вопросы.

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Текстовая трансляция

18 АПРЕЛЯ

- Еще 28 человек умерли в столице с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число скончавшихся с данным вирусом достигло 176,

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье за сутки вылечились еще 36 пациентов с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло 162.

- Главные новости дня в карточках

- Приложение по проверке выданного пропуска запустили в Москве. Также с его помощью можно привязать к цифровому пропуску транспортную или социальную карту.

- С 22 апреля оплатить проезд в Подмосковье можно будет только транспортной или соцкартой, номер которых должен быть вписан в цифоровой пропуск. Как получить пропуск, читайте в нашей инфографике.

Цифровой пропуск в Подмосковье Как получить пропуск и пользоваться им, смотрите в инфографике РИАМО.

- Московская область будет снабжать больных ОРВИ бесплатными лекарствами. Такое решение очень важно, так как коронавирус может маскироваться под простуду. Как это будет реализовано, пока неизвестно.

- Волонтерам в Подмосковье будут выдавать специальные пропуска. Изменения начнут действовать с 22 апреля.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье до 1 мая. Это касается строительных работ и услуг каршеринга.

- Судей и военных обяжут оформлять пропуска для поездок по Подмосковью. Также это коснется журналистов.

- Грузовым автомобилям не нужно получать цифровые пропуска в Москве. Данная норма будет гарантом стабильности снабжения мегаполиса продовольствием, лекарствами, товарами первой необходимости и так далее.

- Временные ограничения из‑за коронавируса продлили в столице до 1 мая. Мэр Москвы уточнил, что на сегодняшний день передвижение граждан в мегаполисе контролируется в ручном режиме, но этого недостаточно.

- Для волонтеров в Москве введут отдельные цифровые пропуска.

- За сутки в России зарегистрировали 4785 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2649 заболевших, в Подмосковье - 428.