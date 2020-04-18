РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 апр. В Домодедове выявили семь новых случаев заражения коронавирусом за сутки, общее число заболевших составляет 49 человек, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 428 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 3954 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 40 человек. Выздоровели и выписались 162 человека. Выявленные случаи заболевания по городским округам: Домодедово 49», - говорится в сообщении.

По данным на 17 апреля, в Домодедове было 42 случая заболевания коронавирусом.

В Подмосковье из-за распространения коронавиурса действует режим самоизоляции, гражданам нельзя выходить из дома без веской причины. Кроме того, для поездок на транспорте необходимо оформлять пропуск.