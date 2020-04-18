РИАМО - 18 апр. Возгорание произошло в квартире в Бородинском проезде в Клину, в результате ЧП пострадал один человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«18 апреля в 14:12 поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Клин, Бородинский проезд, дом 7», - говорится в сообщении.

В 14:30 сотрудникам МЧС удалось ликвидировать последствия пожара в данной квартире.

В тушении возгорания принимали участие 19 человек и пять единиц техники.