РИАМО - 18 апр. Возгорание произошло в квартире в Бородинском проезде в Клину, в результате ЧП пострадал один человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.
«18 апреля в 14:12 поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Клин, Бородинский проезд, дом 7», - говорится в сообщении.
В 14:30 сотрудникам МЧС удалось ликвидировать последствия пожара в данной квартире.
В тушении возгорания принимали участие 19 человек и пять единиц техники.
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