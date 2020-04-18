РИАМО - 18 апр. Сотрудникам правоохранительных органов в Подмосковье для проверки цифровых пропусков выдано 450 мобильных устройств, планируется передать еще 300 планшетов для ГИБДД, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

С 15 апреля для передвижения по территории региона нужно оформить цифровой пропуск. На въездах в крупные города Подмосковья выставлены дополнительные посты. Сотрудники правоохранительных органов проверяют пропуска у водителей и пассажиров.

«Сделаю акцент на очень важной работе полиции. Она дает результат. Это вежливое, тактичное с достоинством, но вместе с тем строгое сопровождение требований и тех правил, которые мы организовали», - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Также правоохранительные органы региона ведут мониторинг уровня самоизоляции в муниципалитетах. После введения электронных пропусков его среднее значение увеличилось.

До конца апреля все жители Московской области обязаны соблюдать режим самоизоляции. В регионе также приостановили свою работу кафе, непродуктовые магазины, парикмахерские, сервисы каршеринга и так далее. Данные меры введены в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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Текстовая трансляция

18 АПРЕЛЯ

- В Подмосковье за сутки вылечились еще 36 пациентов с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло 162.

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- Приложение по проверке выданного пропуска запустили в Москве. Также с его помощью можно привязать к цифровому пропуску транспортную или социальную карту.

- С 22 апреля оплатить проезд в Подмосковье можно будет только транспортной или соцкартой, номер которых должен быть вписан в цифоровой пропуск. Как получить пропуск, читайте в нашей инфографике.

Цифровой пропуск в Подмосковье Как получить пропуск и пользоваться им, смотрите в инфографике РИАМО.

- Московская область будет снабжать больных ОРВИ бесплатными лекарствами. Такое решение очень важно, так как коронавирус может маскироваться под простуду. Как это будет реализовано, пока неизвестно.

- Волонтерам в Подмосковье будут выдавать специальные пропуска. Изменения начнут действовать с 22 апреля.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье до 1 мая. Это касается строительных работ и услуг каршеринга.

- Судей и военных обяжут оформлять пропуска для поездок по Подмосковью. Также это коснется журналистов.

- Грузовым автомобилям не нужно получать цифровые пропуска в Москве. Данная норма будет гарантом стабильности снабжения мегаполиса продовольствием, лекарствами, товарами первой необходимости и так далее.

- Временные ограничения из‑за коронавируса продлили в столице до 1 мая. Мэр Москвы уточнил, что на сегодняшний день передвижение граждан в мегаполисе контролируется в ручном режиме, но этого недостаточно.

- Для волонтеров в Москве введут отдельные цифровые пропуска.

- За сутки в России зарегистрировали 4785 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2649 заболевших, в Подмосковье - 428.