РИАМО - 18 апр. В срок завершены работы по перепрофилированию стационара Егорьевской центральной районной больницы в инфекционное отделение для лечения зараженных коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

На данный момент начинается передача объекта медицинскому персоналу. На перепрофилирование ушло 14 дней.

«В четырехэтажном здании установлены новые шлюзы, препятствующие распространению инфекции, смонтированы системы вентиляции и подачи медицинских газов, проведена отделка помещений. Приступили к уборке помещений», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Всего в стационаре смогут установить до 200 коек с кислородом. Также в больнице разместят все необходимое оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких.

Система здравоохранения в регионе мобилизована для борьбы с коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в Подмосковье зарегистрировали 428 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев заболевания в регионе достигло 3954.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

18 АПРЕЛЯ

- В Подмосковье за сутки вылечились еще 36 пациентов с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло 162.

- Главные новости дня в карточках

- Приложение по проверке выданного пропуска запустили в Москве. Также с его помощью можно привязать к цифровому пропуску транспортную или социальную карту.

- С 22 апреля оплатить проезд в Подмосковье можно будет только транспортной или соцкартой, номер которых должен быть вписан в цифоровой пропуск. Как получить пропуск, читайте в нашей инфографике.

Цифровой пропуск в Подмосковье Как получить пропуск и пользоваться им, смотрите в инфографике РИАМО.

- Московская область будет снабжать больных ОРВИ бесплатными лекарствами. Такое решение очень важно, так как коронавирус может маскироваться под простуду. Как это будет реализовано, пока неизвестно.

- Волонтерам в Подмосковье будут выдавать специальные пропуска. Изменения начнут действовать с 22 апреля.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье до 1 мая. Это касается строительных работ и услуг каршеринга.

- Судей и военных обяжут оформлять пропуска для поездок по Подмосковью. Также это коснется журналистов.

- Грузовым автомобилям не нужно получать цифровые пропуска в Москве. Данная норма будет гарантом стабильности снабжения мегаполиса продовольствием, лекарствами, товарами первой необходимости и так далее.

- Временные ограничения из‑за коронавируса продлили в столице до 1 мая. Мэр Москвы уточнил, что на сегодняшний день передвижение граждан в мегаполисе контролируется в ручном режиме, но этого недостаточно.

- Для волонтеров в Москве введут отдельные цифровые пропуска.

- За сутки в России зарегистрировали 4785 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2649 заболевших, в Подмосковье - 428.