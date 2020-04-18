РИАМО - 18 апр. В условиях самоизоляции во время пандемии коронавируса важно не «принести» коронавирус домой, по словам специалиста-вирусолога Владимира Макарова, при возвращении домой после похода в магазин нужно промыть продукты под горячей водой, чтобы не допустить заражения, передает Nation News.

«Эксперт указал, что сразу бросать одежду в стирку вовсе не обязательно. По его словам, вероятность «принести» инфекцию в квартиру с прогулки крайне мала», - говорится в сообщении.

Вирусолог подчеркнул, что коронавирус недолго живет на одежде. Поэтому ее достаточно просто повесить подальше. Преимущественно, по мнению Макарова, коронавирусной инфекцией заражаются через органы дыхания.

В Московском регионе до конца апреля действует режим самоизоляции, граждане не могут выходить на улицу без веской причины. Для поездок на личном и общественном транспорте нужно оформить цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

18 АПРЕЛЯ

- В Подмосковье за сутки вылечились еще 36 пациентов с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло 162.

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- Приложение по проверке выданного пропуска запустили в Москве. Также с его помощью можно привязать к цифровому пропуску транспортную или социальную карту.

- С 22 апреля оплатить проезд в Подмосковье можно будет только транспортной или соцкартой, номер которых должен быть вписан в цифоровой пропуск. Как получить пропуск, читайте в нашей инфографике.

Цифровой пропуск в Подмосковье Как получить пропуск и пользоваться им, смотрите в инфографике РИАМО.

- Московская область будет снабжать больных ОРВИ бесплатными лекарствами. Такое решение очень важно, так как коронавирус может маскироваться под простуду. Как это будет реализовано, пока неизвестно.

- Волонтерам в Подмосковье будут выдавать специальные пропуска. Изменения начнут действовать с 22 апреля.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье до 1 мая. Это касается строительных работ и услуг каршеринга.

- Судей и военных обяжут оформлять пропуска для поездок по Подмосковью. Также это коснется журналистов.

- Грузовым автомобилям не нужно получать цифровые пропуска в Москве. Данная норма будет гарантом стабильности снабжения мегаполиса продовольствием, лекарствами, товарами первой необходимости и так далее.

- Временные ограничения из‑за коронавируса продлили в столице до 1 мая. Мэр Москвы уточнил, что на сегодняшний день передвижение граждан в мегаполисе контролируется в ручном режиме, но этого недостаточно.

- Для волонтеров в Москве введут отдельные цифровые пропуска.

- За сутки в России зарегистрировали 4785 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2649 заболевших, в Подмосковье - 428.