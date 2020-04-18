РИАМО - 18 апр. В условиях самоизоляции во время пандемии коронавируса важно не «принести» коронавирус домой, по словам специалиста-вирусолога Владимира Макарова, при возвращении домой после похода в магазин нужно промыть продукты под горячей водой, чтобы не допустить заражения, передает Nation News.
Вирусолог подчеркнул, что коронавирус недолго живет на одежде. Поэтому ее достаточно просто повесить подальше. Преимущественно, по мнению Макарова, коронавирусной инфекцией заражаются через органы дыхания.
В Московском регионе до конца апреля действует режим самоизоляции, граждане не могут выходить на улицу без веской причины. Для поездок на личном и общественном транспорте нужно оформить цифровой пропуск.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
18 АПРЕЛЯ
- В Подмосковье за сутки вылечились еще 36 пациентов с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло 162.
- Главные новости дня в карточках
- Приложение по проверке выданного пропуска запустили в Москве. Также с его помощью можно привязать к цифровому пропуску транспортную или социальную карту.
- С 22 апреля оплатить проезд в Подмосковье можно будет только транспортной или соцкартой, номер которых должен быть вписан в цифоровой пропуск. Как получить пропуск, читайте в нашей инфографике.
- Московская область будет снабжать больных ОРВИ бесплатными лекарствами. Такое решение очень важно, так как коронавирус может маскироваться под простуду. Как это будет реализовано, пока неизвестно.
- Волонтерам в Подмосковье будут выдавать специальные пропуска. Изменения начнут действовать с 22 апреля.
- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье до 1 мая. Это касается строительных работ и услуг каршеринга.
- Судей и военных обяжут оформлять пропуска для поездок по Подмосковью. Также это коснется журналистов.
- Грузовым автомобилям не нужно получать цифровые пропуска в Москве. Данная норма будет гарантом стабильности снабжения мегаполиса продовольствием, лекарствами, товарами первой необходимости и так далее.
- Временные ограничения из‑за коронавируса продлили в столице до 1 мая. Мэр Москвы уточнил, что на сегодняшний день передвижение граждан в мегаполисе контролируется в ручном режиме, но этого недостаточно.
- Для волонтеров в Москве введут отдельные цифровые пропуска.
- За сутки в России зарегистрировали 4785 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2649 заболевших, в Подмосковье - 428.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии