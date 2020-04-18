РИАМО - 18 апр. В Москве действует режим пропусков для поездок на транспорте, водители такси должны проверять их у пассажиров через специальное приложение, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Мы подготовили очень простую и важную инструкцию! Для водителей такси о том, как проверить пропуск пассажира. <...> Для пассажиров — как и почему у них должны проверять пропуска», - говорится в сообщении.

Водители должны проверять пропуска у пассажиров для контроля соблюдения режима самоизоляции. Сделать это они смогут через приложение «Помощник Москвы». Для этого нужно скачать приложение, получить логин и пароль в таксопарке или у агрегатора, зажать кнопку «войти через mos.ru» и удерживать 10 секунд, а затем ввести логин (он должен частично совпадать с регистрационным номером машины), пароль.

Скачать приложение водители такси могут в App Store или Google Play.

Таксистам для проверки пропуска у пассажира нужно будет выбрать иконку фотоаппарата в приложении и отсканировать QR-код. Если пропуск действителен, то можно ехать, если нет, то следует попросить пассажира выйти из машины.

В рамках выборочной проверки автомобиль такси могут остановить сотрудники правоохранительных органов, они запросят пропуск и паспорт у всех пассажиров, а также проверят маршрут следования. При выявлении нарушений - могут выписать штраф.

Такие меры введены для недопущения распространения коронавируса, они помогут обезопасить таксистов и пассажиров.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

18 АПРЕЛЯ

- В Подмосковье за сутки вылечились еще 36 пациентов с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло 162.

- Главные новости дня в карточках

- Приложение по проверке выданного пропуска запустили в Москве. Также с его помощью можно привязать к цифровому пропуску транспортную или социальную карту.

- С 22 апреля оплатить проезд в Подмосковье можно будет только транспортной или соцкартой, номер которых должен быть вписан в цифоровой пропуск. Как получить пропуск, читайте в нашей инфографике.

Цифровой пропуск в Подмосковье Как получить пропуск и пользоваться им, смотрите в инфографике РИАМО.

- Московская область будет снабжать больных ОРВИ бесплатными лекарствами. Такое решение очень важно, так как коронавирус может маскироваться под простуду. Как это будет реализовано, пока неизвестно.

- Волонтерам в Подмосковье будут выдавать специальные пропуска. Изменения начнут действовать с 22 апреля.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье до 1 мая. Это касается строительных работ и услуг каршеринга.

- Судей и военных обяжут оформлять пропуска для поездок по Подмосковью. Также это коснется журналистов.

- Грузовым автомобилям не нужно получать цифровые пропуска в Москве. Данная норма будет гарантом стабильности снабжения мегаполиса продовольствием, лекарствами, товарами первой необходимости и так далее.

- Временные ограничения из‑за коронавируса продлили в столице до 1 мая. Мэр Москвы уточнил, что на сегодняшний день передвижение граждан в мегаполисе контролируется в ручном режиме, но этого недостаточно.

- Для волонтеров в Москве введут отдельные цифровые пропуска.

- За сутки в России зарегистрировали 4785 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2649 заболевших, в Подмосковье - 428.