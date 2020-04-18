РИАМО - 18 апр. Лобовое столкновение легкового автомобиля и автобуса произошло на Кутузовском проспекте в столице, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Предварительная причина трагедии — существенное превышение скорости», - говорится в сообщении.

Как уточняется в Twitter-аккаунте управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице, авария произошла в районе дома №38 на Кутузовском проспекте. В ДТП погибли водитель и пассажир легковушки Hyundai Solaris. В салоне рейсового автобуса пассажиров не было.

Сотрудники ГИБДД работают на месте трагедии и устанавливают причины и обстоятельства произошедшей аварии.