РИАМО - 18 апр. Новыми формами проверки, изменения и оформления цифровых пропусков для проезда в столице на общественном и личном транспорте уже воспользовались несколько десятков тысяч раз, сообщает ТАСС.

«Для заполнения информации о транспортных средствах есть еще четверо суток, так как сайт nedoma.mos.ru круглосуточный. Дополнить данные для своего цифрового пропуска можно за несколько минут, даже если заниматься этим не торопясь», - сказал руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко

По его словам, привязать свой транспорт к цифровому пропуску нужно не позднее, чем за пять часов до выезда из дома.

Новая форма позволяет получить цифровой пропуск, проверить и привязать ранее выданный пропуск к машине, транспортным картам «Тройка», «Стрелка» или социальной карте москвича.

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Текстовая трансляция

18 АПРЕЛЯ

- В Подмосковье за сутки вылечились еще 36 пациентов с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло 162.

- Главные новости дня в карточках

- Приложение по проверке выданного пропуска запустили в Москве. Также с его помощью можно привязать к цифровому пропуску транспортную или социальную карту.

- С 22 апреля оплатить проезд в Подмосковье можно будет только транспортной или соцкартой, номер которых должен быть вписан в цифоровой пропуск. Как получить пропуск, читайте в нашей инфографике.

Цифровой пропуск в Подмосковье Как получить пропуск и пользоваться им, смотрите в инфографике РИАМО.

- Московская область будет снабжать больных ОРВИ бесплатными лекарствами. Такое решение очень важно, так как коронавирус может маскироваться под простуду. Как это будет реализовано, пока неизвестно.

- Волонтерам в Подмосковье будут выдавать специальные пропуска. Изменения начнут действовать с 22 апреля.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье до 1 мая. Это касается строительных работ и услуг каршеринга.

- Судей и военных обяжут оформлять пропуска для поездок по Подмосковью. Также это коснется журналистов.

- Грузовым автомобилям не нужно получать цифровые пропуска в Москве. Данная норма будет гарантом стабильности снабжения мегаполиса продовольствием, лекарствами, товарами первой необходимости и так далее.

- Временные ограничения из‑за коронавируса продлили в столице до 1 мая. Мэр Москвы уточнил, что на сегодняшний день передвижение граждан в мегаполисе контролируется в ручном режиме, но этого недостаточно.

- Для волонтеров в Москве введут отдельные цифровые пропуска.

- За сутки в России зарегистрировали 4785 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2649 заболевших, в Подмосковье - 428.