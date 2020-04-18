РИАМО - 18 апр. В столичный аэропорт Внуково спецбортом доставили Благодатный огонь из Иерусалима, его привезут в храм Христа Спасителя, сообщает РИА Новости.

За Благодатным огнем в Израиль летала делегация фонда Андрея Первозванного. Лампаду с огнем в аэропорту Бен-Гурион делегации передал посол России в Израиле Анатолий Викторов.

«В этом году фонд отменил массовую встречу огня в аэропорту из-за режима самоизоляции», - говорится в сообщении.

Русская православная церковь проведет онлайн-трансляции пасхальных богослужений. Верующие могут посмотреть трансляции из храмов на официальном сайте Московского Патриархата.