РИАМО - 18 апр. Врачи и медицинский персонал в инфекционной больнице в новой Москве будут проходить обучение в симуляционном центре, оно начнется в ближайшее время, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев уточнил, что в обучающем центре будут отрабатываться практические навыки. Симуляторы максимально точно воссоздают для обучающихся медиков ситуации с особенностями течения Covid-2019, а также они легко совмещаются с настоящим аппаратами ИВЛ и дефибрилляции.

«Симуляторы позволяют не только реалистично отобразить различные состояния пациента, но и оценить уровень выполнения упражнений, разобрать с преподавателем все действия и ошибки», - сказал Бочкарев.

По его словам, занятия в обучающем центре начнутся в ближайшее время. Их будут проводить опытные инструкторы и эксперты симуляционного центра международного медицинского кластера «Сколково», который и предоставил тренажеры. Для обучения будут использовать роботов-пациентов.

«В ближайшие недели в центре на современных симуляторах обучатся более 1 тысячи врачей и медицинских сестер, которые затем будут направлены в инфекционный госпиталь для оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией», - отметил заммэра.

Он добавил, что в обучающем центре отдельный курс планируют посвятить правилам и требованиям инфекционной безопасности самих медиков.

Новая инфекционная больница в столице начнет принимать пациентов с 20 апреля. В ней оборудовано 800 коек.

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Текстовая трансляция

18 АПРЕЛЯ

- В Подмосковье за сутки вылечились еще 36 пациентов с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло 162.

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- Приложение по проверке выданного пропуска запустили в Москве. Также с его помощью можно привязать к цифровому пропуску транспортную или социальную карту.

- С 22 апреля оплатить проезд в Подмосковье можно будет только транспортной или соцкартой, номер которых должен быть вписан в цифоровой пропуск. Как получить пропуск, читайте в нашей инфографике.

Цифровой пропуск в Подмосковье Как получить пропуск и пользоваться им, смотрите в инфографике РИАМО.

- Московская область будет снабжать больных ОРВИ бесплатными лекарствами. Такое решение очень важно, так как коронавирус может маскироваться под простуду. Как это будет реализовано, пока неизвестно.

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- За сутки в России зарегистрировали 4785 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2649 заболевших, в Подмосковье - 428.