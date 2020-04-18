РИАМО - 18 апр. На следующей неделе будет запущен проект «Москва на страницах книг», популярные актеры театра и кино прочитают отрывки из произведений М.А. Булгакова, А.П.Чехова, В.А. Гиляровского, И.Ильфа и Е.Петрова и других, говорится в сообщении пресс-службы цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Проект представят 20 апреля. Также на неделе пройдет множество мероприятий в рамках «Московских сезонов» для тех, кто находится на самоизоляции.

«Первым в этом проекте поучаствует актер и музыкант Николай Фоменко: он выбрал отрывок из произведения Андрея Белого «Москва под ударом». <…> Литературоведы говорят, что этот роман – лирическая проза или прозаическая поэзия, где важную роль играют новые слова – неологизмы Андрея Белого», - говорится в сообщении.

Также в понедельник состоится концерт из серии «Московские сезоны дома». В 19:00 выступит солистка театра «Градский Холл», четвертьфиналист проекта «Голос» (четвертого сезона), выпускница «Гитис» по специальности «Актриса музыкального театра» Елена Романова.

Два кулинарных мастер-класса представят 21 апреля. Все желающие смогут научиться готовить панна-котту из протеинового шейка с семенами чиа, запеченный камамбер и другие вкусные и необычные блюда.

Творческий день запланирован на 22 апреля. Юные зрители смогут научиться делать волшебную птицу из ниток, рисовать «кота Анри из сказочного леса», взрослых научат, как организовать на балконе цветущий сад.

Шоу фокусника-иллюзиониста Яна Меньчикова пройдет 23 апреля. В этот же день можно посмотреть концерт солистки театра «Градский Холл» Софьи Онопченко. Для всех любителей архитектуры столицы проведут познавательный онлайн-конкурс.

24 апреля пройдет цветочный баттл. Именитые цветочные дизайнеры посоревнуются в составлении самого красивого букета. Творческие подписчики в этот же день смогут принять участие в мастер-классе по росписи футболок.

В прямом эфире для зрителей 25 апреля выступят группа «Русский формат» и солистка театра «Градский Холл» Светлана Сыропятова. А с 10:00 до 22:00 на страничках в соцсетях (https://www.facebook.com/schastiesdostavkoi и https://www.instagram.com/schastie_s_dostavkoi) пройдет онлайн-марафон по пристройству собак и кошек «Счастье с доставкой на дом».

26 апреля зрителей ждет эфир от солистки Большого театра Дарьи Лякишевой, которая расскажет и покажет, как тренируются балерины в условиях карантина.

Также в течение недели в 09:00 любителей спорта на онлайн-тренировках ждут игроки регби-клуба ЦСКА, чемпионы Высшей лиги сезона-2019 в регби-15 и регби-7.