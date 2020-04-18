РИАМО - 18 апр. Большой Московский государственный цирк на Вернадского ко Всемирному дню цирка присоединился к проекту комитета по туризму столицы «Москвастобой» и выложил записи своих спектаклей, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

На портале stayhome.moscow уже доступны записи двух постановок — «Царевна Несмеяна» и «SиSтема». Ранее их можно было посмотреть только на манеже цирка и в спорткомплексе «Лужники». Планируется опубликовать и другие записи.

«В это непростое время, когда все культурно-массовые мероприятия отменены, у каждого есть возможность сходить в зоопарк, послушать оперу или посмотреть цирковой спектакль, не выходя из дома. Большой Московский цирк дарит зрителям две видеозаписи замечательных представлений, которые ранее не были доступны ни на одной онлайн-площадке и которые обязательно поднимут настроение», — сказал гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

Он также отметил, что главная задача цирка — приносить людям смех и радость. Это цирк продолжает делать и дистанционно. Запашный призвал всех граждан оставаться дома.

Спектакль «Царевна Несмеяна» — одна из наиболее ярких и популярных постановок Большого Московского цирка, созданная по мотивам русской народной сказки. Ее автором является Аскольд Запашный, а главным режиссером — Евгений Шевцов.

Постановка «SиSтема» от братьев Запашных и Большого Московского цирка — это грамотное сочетание цирка, театра и современных технических достижений.

Проект «Москвастобой» призвана помочь москвичам, которые находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса, посетить ключевые культурные площадки столицы, увидеть трансляции спектаклей, кулинарных шоу, модных показов, послушать лекции, присоединиться к экскурсиям, не выходя из дома.

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Текстовая трансляция

18 АПРЕЛЯ

- В Подмосковье за сутки вылечились еще 36 пациентов с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло 162.

- Главные новости дня в карточках

- Приложение по проверке выданного пропуска запустили в Москве. Также с его помощью можно привязать к цифровому пропуску транспортную или социальную карту.

- С 22 апреля оплатить проезд в Подмосковье можно будет только транспортной или соцкартой, номер которых должен быть вписан в цифоровой пропуск. Как получить пропуск, читайте в нашей инфографике.

Цифровой пропуск в Подмосковье Как получить пропуск и пользоваться им, смотрите в инфографике РИАМО.

- Московская область будет снабжать больных ОРВИ бесплатными лекарствами. Такое решение очень важно, так как коронавирус может маскироваться под простуду. Как это будет реализовано, пока неизвестно.

- Волонтерам в Подмосковье будут выдавать специальные пропуска. Изменения начнут действовать с 22 апреля.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье до 1 мая. Это касается строительных работ и услуг каршеринга.

- Судей и военных обяжут оформлять пропуска для поездок по Подмосковью. Также это коснется журналистов.

- Грузовым автомобилям не нужно получать цифровые пропуска в Москве. Данная норма будет гарантом стабильности снабжения мегаполиса продовольствием, лекарствами, товарами первой необходимости и так далее.

- Временные ограничения из‑за коронавируса продлили в столице до 1 мая. Мэр Москвы уточнил, что на сегодняшний день передвижение граждан в мегаполисе контролируется в ручном режиме, но этого недостаточно.

- Для волонтеров в Москве введут отдельные цифровые пропуска.

- За сутки в России зарегистрировали 4785 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2649 заболевших, в Подмосковье - 428.