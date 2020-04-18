РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 апр. Пожарные потушили возгорание в подвале многоквартирного дома в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, из здания было эвакуировано 20 человек, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«В микрорайоне Климовск на проспекте 50 лет Октября в подвале доме №19А вечером 17 апреля произошло возгорание мусора на площади 4 квадратных метра. Открытое горение ликвидировали в 23:47», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что из дома эвакуировали 20 человек. При возгорании никто не пострадал.

По его словам, в тушении пожара принимали участие четыре единицы техники и 25 человек.