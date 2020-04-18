РИАМО - 18 апр. Вовремя принятые столичными властями меры по борьбе с коронавирусом показали свою эффективность, это помогло не допустить в городе эпидемиологического коллапса, сообщил РИАМО председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«Вовремя введенные карантинные и другие меры привели к недопущению эпидемиологического коллапса в Москве. Современный мир столкнулся с такой проблемой впервые, во многих странах и городах складывается ситуация разной тяжести. Но принятые правительством Москвы меры показали свою эффективность, это очевидно», - сказал Липовой.

Он добавил, что из-за безответственности некоторых граждан приходится ужесточать меры по сдерживанию распространения инфекции.

Вспышка нового коронавируса из Китая началась в конце прошлого года. На данный момент в России число заразившихся достигло 36 793, 4 785 пациентов умерли, 3 057 - выздоровели. В Москве заразились 20 754 человека, вылечились после вируса 1 679, умерло - 148.

В Москве введен режим самоизоляции. С 15 апреля в городе для передвижения на транспорте необходим цифровой пропуск. Также для недопущения распространения коронавируса не работает каршеринг, прекратили работы на стройках, работают только продовольственные магазины.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

18 АПРЕЛЯ

- Приложение по проверке выданного пропуска запустили в Москве. Также с его помощью можно привязать к цифровому пропуску транспортную или социальную карту.

- С 22 апреля оплатить проезд в Подмосковье можно будет только транспортной или соцкартой, номер которых должен быть вписан в цифоровой пропуск. Как получить пропуск, читайте в нашей инфографике.

Цифровой пропуск в Подмосковье Как получить пропуск и пользоваться им, смотрите в инфографике РИАМО.

- Московская область будет снабжать больных ОРВИ бесплатными лекарствами. Такое решение очень важно, так как коронавирус может маскироваться под простуду. Как это будет реализовано, пока неизвестно.

- Волонтерам в Подмосковье будут выдавать специальные пропуска. Изменения начнут действовать с 22 апреля.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье до 1 мая. Это касается строительных работ и услуг каршеринга.

- Судей и военных обяжут оформлять пропуска для поездок по Подмосковью. Также это коснется журналистов.

- Грузовым автомобилям не нужно получать цифровые пропуска в Москве. Данная норма будет гарантом стабильности снабжения мегаполиса продовольствием, лекарствами, товарами первой необходимости и так далее.

- Временные ограничения из‑за коронавируса продлили в столице до 1 мая. Мэр Москвы уточнил, что на сегодняшний день передвижение граждан в мегаполисе контролируется в ручном режиме, но этого недостаточно.

- Для волонтеров в Москве введут отдельные цифровые пропуска.

- За сутки в России зарегистрировали 4785 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2649 заболевших, в Подмосковье - 428.