РИАМО - 18 апр. В Московской области и Москве граждане ответственно относятся к соблюдению режима самоизоляции во время пандемии коронавируса, индекс самоизоляции находится на высоком уровне, самые лучшие показатели у Лыткарина, следует из данных «Яндекса».

На улицах населенных пунктов почти никого нет. Индекс самоизоляции в Москве на 18:00 составил 4 балла из пяти возможных.

Самый высокий показатель среди городов Московской области у Лыткарина - 4,1 балла. Также высокие показатели у крупных городов Подмосковья: Люберцы, Лобня, Фрязино, Королев и Красногорск — 4 балла. В Балашихе, Дзержинском, Подольске, Раменском, Одинцове, Щелкове и Долгопрудном — 3,9 балла.

В Московском регионе объявлен режим самоизоляции для всех граждан в связи с распространением коронавируса нового типа Covid-19. Жители всех возрастов должны находиться дома, выходить можно только по веской причине. Кроме того, для поездок на транспорте обязательно оформлять цифровой пропуск.

В период эпидемии «Яндекс» подсчитывает так называемый индекс самоизоляции в разных российских городах. Индекс измеряется в диапазоне от нуля до пяти баллов. Чем выше индекс – тем меньше людей на улице, а значит, тем сложнее вирусу распространяться.

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Текстовая трансляция

18 АПРЕЛЯ

- Приложение по проверке выданного пропуска запустили в Москве. Также с его помощью можно привязать к цифровому пропуску транспортную или социальную карту.

- С 22 апреля оплатить проезд в Подмосковье можно будет только транспортной или соцкартой, номер которых должен быть вписан в цифоровой пропуск. Как получить пропуск, читайте в нашей инфографике.

Цифровой пропуск в Подмосковье Как получить пропуск и пользоваться им, смотрите в инфографике РИАМО.

- Московская область будет снабжать больных ОРВИ бесплатными лекарствами. Такое решение очень важно, так как коронавирус может маскироваться под простуду. Как это будет реализовано, пока неизвестно.

- Волонтерам в Подмосковье будут выдавать специальные пропуска. Изменения начнут действовать с 22 апреля.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье до 1 мая. Это касается строительных работ и услуг каршеринга.

- Судей и военных обяжут оформлять пропуска для поездок по Подмосковью. Также это коснется журналистов.

- Грузовым автомобилям не нужно получать цифровые пропуска в Москве. Данная норма будет гарантом стабильности снабжения мегаполиса продовольствием, лекарствами, товарами первой необходимости и так далее.

- Временные ограничения из‑за коронавируса продлили в столице до 1 мая. Мэр Москвы уточнил, что на сегодняшний день передвижение граждан в мегаполисе контролируется в ручном режиме, но этого недостаточно.

- Для волонтеров в Москве введут отдельные цифровые пропуска.

- За сутки в России зарегистрировали 4785 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2649 заболевших, в Подмосковье - 428.