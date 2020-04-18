РИАМО - 18 апр. С начала запуска движения по Западному объезду Сергиева Посада проехал миллионный автомобиль, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Вчера (17 апреля – ред.) по Западному объезду Сергиева Посада проехал миллионный автомобиль с момента открытия движения в ноябре 2019 года», - говорится в сообщении.

Жители Сергиева Посада назвали дорогу Западное шоссе. Трасса начинается от магистрали М-8 «Холмогоры» и продолжается до Московского шоссе города Сергиев Посад по направлению к селу Благовещенье.

Автомобили едут по дороге по четырем полосам, пропускная способность трассы составляет 20 тысяч автомобилей в сутки.