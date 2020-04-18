РИАМО - 18 апр. На улице Миклухо-Маклая в столице машина сама покатилась и сбила пешехода, он скончался от полученных травм, сообщается в Instagram-аккаунте управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«Сегодня в 17:05 в районе дома №37 на улице Миклухо-Маклая произошло ДТП. Автомобиль покатился самопроизвольно и сбил пешехода», - говорится в сообщении.

Пешеход умер на месте от полученных травм. Специалисты устанавливают все причины произошедшей трагедии.