РИАМО - 18 апр. Московские власти должны действовать жестче в рамках борьбы с распространением коронавируса, примером может послужить Китайская народная республика, считает заслуженный юрист РФ, экс-замгенпрокурора, генерал-полковник Владимир Зубрин.

«Цель применения любых санкций со стороны государства – это наказание виновного и одновременно – упредительная мера для тех, кто готовится совершить правонарушение. Поэтому, чтобы мы как можно быстрее вернулись к нормальной жизни, нужно жестко штрафовать всех нарушителей. Нужно действовать жестче, как в Китае, где удалось справиться с эпидемией», – сказал РИАМО Зубрин.

Он добавил, что московские штрафные санкции в отношении нарушителей абсолютно законны, для этого прозрачно и процедурно безупречно были приняты все необходимые нормативно-правовые акты.

В мегаполисе до конца месяца ввели режим обязательной самоизоляции для всех жителей. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости. Передвигаться на любом виде транспорта – личном и общественном - по столице можно только при наличии цифрового пропуска.

Москвичам, которые пренебрегают ограничительными мерами, грозит штраф до 4 тысяч рублей, а при повторении — до 5 тысяч рублей.

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Текстовая трансляция

18 АПРЕЛЯ

- Приложение по проверке выданного пропуска запустили в Москве. Также с его помощью можно привязать к цифровому пропуску транспортную или социальную карту.

- С 22 апреля оплатить проезд в Подмосковье можно будет только транспортной или соцкартой, номер которых должен быть вписан в цифоровой пропуск. Как получить пропуск, читайте в нашей инфографике.

Цифровой пропуск в Подмосковье Как получить пропуск и пользоваться им, смотрите в инфографике РИАМО.

- Московская область будет снабжать больных ОРВИ бесплатными лекарствами. Такое решение очень важно, так как коронавирус может маскироваться под простуду. Как это будет реализовано, пока неизвестно.

- Волонтерам в Подмосковье будут выдавать специальные пропуска. Изменения начнут действовать с 22 апреля.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье до 1 мая. Это касается строительных работ и услуг каршеринга.

- Судей и военных обяжут оформлять пропуска для поездок по Подмосковью. Также это коснется журналистов.

- Грузовым автомобилям не нужно получать цифровые пропуска в Москве. Данная норма будет гарантом стабильности снабжения мегаполиса продовольствием, лекарствами, товарами первой необходимости и так далее.

- Временные ограничения из‑за коронавируса продлили в столице до 1 мая. Мэр Москвы уточнил, что на сегодняшний день передвижение граждан в мегаполисе контролируется в ручном режиме, но этого недостаточно.

- Для волонтеров в Москве введут отдельные цифровые пропуска.

- За сутки в России зарегистрировали 4785 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2649 заболевших, в Подмосковье - 428.