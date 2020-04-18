РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 апр. Жители подмосковных Люберец смогут посмотреть онлайн-богослужения на Пасху, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

19 апреля все православные будут отмечать самый важный и торжественный праздник богослужебного года - Пасху Христову.

«К сожалению, ситуация с распространением коронавирусной инфекции не позволяет провести службы в традиционном формате: все они пройдут без участия прихожан. Несмотря на это, у верующих будет возможность молитвенно участвовать в богослужениях благодаря онлайн-трансляциям», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что трансляции доступны на официальном сайте Московского патриархата, а также на страницах Люберецких храмов: Преображенского храма в Люберцах (www.vk.com/blagolubie), Троицкого храма в Наташине (www.vk.com/natashino.cerkov) и Преображенского храма в Кореневе (www.vk.com/korenevohram).

«Понимаю, что в этот светлый день всем нам хочется приобщиться к благости Божией в храмах и церквях. В этом году мы не сможем этого сделать. Очень прошу вас с пониманием отнестись к вынужденным мерам. Берегите себя», - заключил Ружицкий.