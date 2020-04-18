РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 апр. В Подольский роддом роженицы могут приезжать без пропуска, если не успеют его оформить, сотрудники Госавтоинспекции в период повышенной готовности пропустят таких женщин, сообщил главврач медучреждения Александр Скобенников.

«Не нужно волноваться в связи с введением пропускного режима. Если вы едете самостоятельно на машине, а у вас нет пропуска, и вас остановили, достаточно сказать, что вы едете в Подольский родильный дом на роды, и вас пропустят. Сотрудники ГИБДД об этом предупреждены. Родильное отделение работает в штатном режиме, мы принимаем всех рожениц округа и других муниципалитетов», - написал Скобенников в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, также работает экстренная гинекологическая помощь и женская консультация, в которую роженицы могут обращаться по все вопросам.

«Очень много поступает вопросов по поводу того, закрывается ли роддом на профилактическую мойку. Хочу вас успокоить - роддом в ближайшие шесть месяцев на мойку закрываться не будет, можете быть в этом плане абсолютно спокойны», - заключил Скобенников.