РИАМО - 18 апр. График движения электропоездов на Курском направлении Московской железной дороги с 22:20 субботы и до 04:00 воскресенья изменится в связи с проведением строительных работ, сообщается на сайте АО «Центральная ППК».

«Не будет движения между Курским вокзалом и станцией Царицыно в обе стороны. Последний поезд на Подольск отправится с Курского вокзала в 21:52. Далее электропоезда будут отправляться только от станции Царицыно», - говорится в сообщении.

Также частично на этом участке будут отменены некоторые поезда.

Данную информацию необходимо учесть при планировании поездок - ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в AppStore и Google Play.

Компания просит пассажиров оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

«Если поездку отложить нельзя, пользуйтесь бесконтактными способами оплаты проезда, чаще мойте руки, не трогайте лицо, дезинфицируйте гаджеты и другие предметы, которыми часто пользуетесь, и соблюдайте другие рекомендации профильных организаций», - отмечается в материале.

Также компания обращает внимание, что с 15 апреля для проезда в общественном транспорте в Москве и Московской области необходим цифровой пропуск.