РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 апр. Генуборку управляющей организацией МУП «МУЖРП-1» мест общего пользования в доме №4 на Парадном проезде проконтролировала председатель совета дома, член Ассоциации председателей советов МКД Московской области Татьяна Костина, уборка проведена качественно, сообщается в группе «Ассоциация председателей советов домов МО» в соцсети «ВКонтакте».

«Убрали очень качественно, так, как я говорила. Сейчас очень чисто», - сказал Костина.

График проведения генеральной уборки в каждом доме можно узнать в управляющей организации.