РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 апр. Полицейские подмосковной Балашихи задержали местную жительницу, подозреваемую в краже 45 тысяч рублей у посетительницы магазина на шоссе Энтузиастов, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Балашиха МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила, что в помещении магазина, расположенного на шоссе Энтузиастов, у нее были похищены денежные средства. Сумма ущерба составила более 45 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержана 40-летняя местная жительница по подозрению в совершении данного преступления. Следственное управление МУ МВД России «Балашихинское» возбудило уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.