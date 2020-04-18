РИАМО - 18 апр. В построенной инфекционной больнице на территории ТиНАО столицы установили современную и безопасную систему санитарного контроля для медперсонала и пациентов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Клиника начнет принимать пациентов с 20 апреля.

«Здесь обустроен санпропускник для медперсонала - не имеющая аналогов в России система санитарного контроля, рассчитанная на дезинфекционную обработку 1,4 тысячи человек, то есть двух смен врачей», - отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что больница разделена на 14 отсеков, в каждом отсеке - по 100 мест с разделением на мужские и женские. Медперсонал заходит в отсек со стороны общей зоны, где они могут снять личную одежду, принять душ, а затем надеть защитный костюм для перемещения по лечебной зоне.

По его словам, в блоке выписки пациентов были созданы условия для максимального обеспечения безопасности выздоровевших. Там они сдают больничную одежду и получают личную, переодеваются, а уже в «чистой» зоне им выдают все нужные документы. В клинике могут выписывать до 70 пациентов каждый день.

Новую клинику построили в столице всего за месяц. Она рассчитана на 800 коек, также есть возможность расшириться до 900 коек. Каждая больничная койка может быть трансформирована под реанимационную.

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Текстовая трансляция

18 АПРЕЛЯ

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- С 22 апреля оплатить проезд в Подмосковье можно будет только транспортной или соцкартой, номер которых должен быть вписан в цифоровой пропуск. Как получить пропуск, читайте в нашей инфографике.

Цифровой пропуск в Подмосковье Как получить пропуск и пользоваться им, смотрите в инфографике РИАМО.

- Московская область будет снабжать больных ОРВИ бесплатными лекарствами. Такое решение очень важно, так как коронавирус может маскироваться под простуду. Как это будет реализовано, пока неизвестно.

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- Судей и военных обяжут оформлять пропуска для поездок по Подмосковью. Также это коснется журналистов.

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- Временные ограничения из‑за коронавируса продлили в столице до 1 мая. Мэр Москвы уточнил, что на сегодняшний день передвижение граждан в мегаполисе контролируется в ручном режиме, но этого недостаточно.

- Для волонтеров в Москве введут отдельные цифровые пропуска.

- За сутки в России зарегистрировали 4785 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2649 заболевших, в Подмосковье - 428.