РИАМО - 18 апр. Меры правительства Москвы по введению штрафов за невыполнение режима самоизоляции своевременны и позволят спасти тысячи жизней, сообщил РИАМО председатель Московской коллегии адвокатов № 1 Дмитрий Краснов.

Он напомнил, что передвигаться на автотранспорте граждане могут только в случае крайней необходимости, такие случаи прямо указаны в нормативных актах. С 22 апреля дорожные камеры будут выявлять тех автомобилистов, которые, не имея цифровые пропуска или имеющие поддельные и недействительные, будут ими фиксироваться и штрафоваться – за нарушение режима самоизоляции.

«Безусловно, основная масса наших сограждан правопослушна и дисциплинированна. Однако всегда остается незначительное число, не желающее следовать законам и правилам. Когда методы убеждения исчерпаны, то самое время проявить волю и наказать рублем непослушных, чтобы спасти тысячи жизней. Считаю, что жесткие решения правительства Москвы адекватны и своевременны», - сказал Краснов.

В Москве 2,5 тысячи дорожных камер определяют автомобилистов без цифровых пропусков. За их отсутствие будет оформляться штраф по показаниям каждого комплекса фотовидеофиксации нарушений. Размер штрафа - 5 тысяч рублей.

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Текстовая трансляция

18 АПРЕЛЯ

- Приложение по проверке выданного пропуска запустили в Москве. Также с его помощью можно привязать к цифровому пропуску транспортную или социальную карту.

- С 22 апреля оплатить проезд в Подмосковье можно будет только транспортной или соцкартой, номер которых должен быть вписан в цифоровой пропуск. Как получить пропуск, читайте в нашей инфографике.

Цифровой пропуск в Подмосковье Как получить пропуск и пользоваться им, смотрите в инфографике РИАМО.

- Московская область будет снабжать больных ОРВИ бесплатными лекарствами. Такое решение очень важно, так как коронавирус может маскироваться под простуду. Как это будет реализовано, пока неизвестно.

- Волонтерам в Подмосковье будут выдавать специальные пропуска. Изменения начнут действовать с 22 апреля.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье до 1 мая. Это касается строительных работ и услуг каршеринга.

- Судей и военных обяжут оформлять пропуска для поездок по Подмосковью. Также это коснется журналистов.

- Грузовым автомобилям не нужно получать цифровые пропуска в Москве. Данная норма будет гарантом стабильности снабжения мегаполиса продовольствием, лекарствами, товарами первой необходимости и так далее.

- Временные ограничения из‑за коронавируса продлили в столице до 1 мая. Мэр Москвы уточнил, что на сегодняшний день передвижение граждан в мегаполисе контролируется в ручном режиме, но этого недостаточно.

- Для волонтеров в Москве введут отдельные цифровые пропуска.

- За сутки в России зарегистрировали 4785 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2649 заболевших, в Подмосковье - 428.