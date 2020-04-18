РИАМО - 18 апр. Ивестпроект по производству мебели в Сергиево-Посадском городском округе принесет в бюджет Подмосковья более 46 миллионов рублей, на нем будет создано свыше 60 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Земельный участок площадью 9,078 тысячи квадратных метров в селе Сватково Сергиево-Посадского городского округа предоставлен в аренду ООО «АТОЛЛ» для реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству мебельного производства.

«На переданном участке появится комплекс по обработке дерева и производству мебели среднего и премиального сегментов, в том числе на заказ. Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на 2022 год», - говорится в сообщении.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что реализация проекта принесет более 46,4 миллиона рублей в консолидированный бюджет региона и создаст 66 рабочих мест. Инвестиции в проект превысят 56,5 миллиона рублей.