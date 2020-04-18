РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 апр. Жители Люберец пожаловались на обещания со стороны управляющей компании «ЛГЖТ» отключить канализацию за неуплату услуг ЖКХ, соответствующие объявления развесили на подъездах, сообщила «РИАМО в Люберцах» жительница округа Ирина.

«В объявлении написали, что коронавирус - не повод не платить за услуги ЖКХ. Пообещали отключить нарушителям канализацию. А чем нам платить?» - сказала Ирина.

По словам заместителя начальника отдела по работе со СМИ и общественностью УК «ЛГЖТ» Алексея Сергеева, в период режима повышенной готовности отключать канализацию не будут. Сотрудник, готовивший объявления, неправильно понял распоряжения.

«Речь идет об отключении канализации для неплательщиков после того, как снимут режим повышенной готовности и мораторий на отключение», - отметил Сергеев.

По его словам, жители, которым нечем платить, могут получить региональную доплату к пособию по безработице до 15 тысяч рублей. Она положена тем жителям Подмосковья, которых уволили в 2020 году, и имеющим с начала года не менее 60 календарных дней трудовой деятельности. При этом они должны быть официально признаны безработными.

Сергеев добавил, что также можно обратиться в Люберецкое управление социальной защиты населения, если расходы на услуги ЖКХ превышают 25% дохода. Жителю компенсируют часть затрат.