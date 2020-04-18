РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 апр. Волонтеры раздали нуждающимся семьям Балашихи 200 куличей к православному празднику Пасхи и продовольственные наборы с товарами первой необходимости, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Сегодня (18 апреля - ред.) волонтеры Балашихи работают по специальной программе, мы работаем именно с теми продуктами и подарками для жителей, которые передают нам в Общественную палату. Нам помогают и администрация округа, и меценаты, и предприятия, «Молодая гвардия» и территориальное общественное самоуправление «Южный-7». В преддверии Пасхи мы получили 200 куличей», - сказала председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

Она добавила, что к ним присоединилось и информагентство «Большая Балашиха», продовольственная помощь от которого была передана семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, в различные общественные организации волонтеры отвезли медицинские препараты, поставленные фармацевтическим предприятием «Ретиноиды». Еще 18 продовольственных наборов были собраны с помощью личных спонсорских средств членов Общественной палаты.

На территории округа регулярно оказывается благотворительная помощь в рамках акции «Твори добро, Балашиха». К ней присоединяются как общественные деятели, так и представители городских предприятий, которые вместе помогают нуждающимся семьям, а также детям и социальным организациям.